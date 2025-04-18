Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради оголосив конкурс на визначення перевізників для обслуговування двох нових міських маршрутів. Ідеться про автобуси №99 і 64.

Як вказано в оголошенні, перевізник-претендент на маршрут №64, що курсуватиме з Брюховичів до Рясне-Руського, має забезпечити роботу автобусів категорії М3 стандарту не нижче євро-4 і місткістю 35 пасажирів.

Автобус №99 курсуватиме від пл. Галицької до Музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай) у форматі шатлбасу. Автобус курсуватиме лише у вихідні і святкові дні раз на годину. На цей маршрут шукають один автобус категорії М3 І класу місткістю від 35 пасажирів.

Автобуси мають бути пристосовані для перевезення людей з інвалідністю та придатні для встановлення обладнання для повноцінної роботи безготівкової оплати проїзду та електронного квитка. Крім цього, перевізник має забезпечити наявність GPS-системи на всіх автобусах свого маршруту, що передаватиме ці дані Центр керування руху ЛКП «Львівавтодор».