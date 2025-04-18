У Львові шукають перевізників на два нові автобусні маршрути
Автобуси мають вміщати від 35 пасажирів
Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради оголосив конкурс на визначення перевізників для обслуговування двох нових міських маршрутів. Ідеться про автобуси №99 і 64.
Як вказано в оголошенні, перевізник-претендент на маршрут №64, що курсуватиме з Брюховичів до Рясне-Руського, має забезпечити роботу автобусів категорії М3 стандарту не нижче євро-4 і місткістю 35 пасажирів.
Автобус №99 курсуватиме від пл. Галицької до Музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай) у форматі шатлбасу. Автобус курсуватиме лише у вихідні і святкові дні раз на годину. На цей маршрут шукають один автобус категорії М3 І класу місткістю від 35 пасажирів.
Автобуси мають бути пристосовані для перевезення людей з інвалідністю та придатні для встановлення обладнання для повноцінної роботи безготівкової оплати проїзду та електронного квитка. Крім цього, перевізник має забезпечити наявність GPS-системи на всіх автобусах свого маршруту, що передаватиме ці дані Центр керування руху ЛКП «Львівавтодор».