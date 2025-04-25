Як обрати павербанк

Павербанки стали мастхев-пристроями для українців. Кількість їхніх продажів постійно зростає через те, що у користувачів стає більше ґаджетів, які працюють автономно.

Два роки поспіль вони перебувають серед топових замовлень у застосунку маркетплейсу Алло: три з п’яти найпопулярніших покупок – портативні зарядні пристрої. Чудово завжди мати під рукою зовнішній акумулятор, щоб продовжити роботу потрібних ґаджетів або пережити вимкнення електроенергії. Розібратися в особливостях та купити павербанк допоможуть експерти Алло, маркетплейсу інноваційних товарів.



Найважливіші параметри павербанків – ємність та потужність; додаткові – порти, індикатори, екран, швидкість зворотної зарядки, розміри, матеріал.

Ємність (мА•год або ж mAh) показує, скільки енергії тримає та віддає пристрій, потужність (В, А, Вт або ж V, A, W) означає швидкість передавання заряду і час на заряджання.

Наявність різних портів дає можливість заряджати одночасно два-три ґаджети, наприклад, смартфон, смартгодинник та бездротові навушники.

Індикатори інформуватимуть про поточний рівень заряду самого павербанка, а на екрані буде видно ще й силу струму і напругу.

Корпус виготовляють з міцного пластику чи металу, його розміри залежать від ємності: чим вона більша, тим більшими є й розміри.

Також від ємності залежить і вага. Павербанк на 10 000 міліампер годин важить близько 200-250 грамів, а от павербанк на 30000-40000 міліампер годин вже важитиме близько 0,5-1 кілограм.

Як же вибрати павербанк залежно від потреби пристроїв

Павербанк для планшета, навушників та смартгодинника

Для дому, офісу та подорожей підійдуть компактні павербанки з кількома роз'ємами. Вони продовжать автономну роботу потрібних ґаджетів. Улюблені моделі клієнтів Алло – Xiaomi 10000mAh 22.5W Lite та CUKTECH PB200N 20000mAh 55W. Це справжні Інновау-продукти: яскраві, з ергономічним дизайном, підтримкою різних протоколів та двостороннім швидким заряджання.

Для різних потреб потрібні різні павербанки

Павербанк із MagSafe

Це пристрої для бездротового заряджання iPhone 12 та новіших моделей. Такі павербанки на 4500-6000 міліампер годин прикріплюються магнітами до задньої панелі смартфона і відновлюють його заряд. Також вони можуть заряджати смартфони Samsung, Xiaomi, POCO, Moto, що підтримують бездротову зарядку.

Компактний павербанк не перекриває камери, тож можна вільно користуватися смартфоном у звичайному режимі і не плутатися в дротах. Популярні моделі з MagSafe в Алло – UMETRAVEL M6 Magnetic&Wireless 5000mAh 20W та Xiaomi 6000mAh 15W Magnetic Power Bank.

Павербанк для ноутбука

Автономну роботу ноутбука забезпечить павербанк ємністю 20000-60000 міліампер годин, що має достатні саме для вашого ноутбука потужність та вихідну напругу. Тому перед покупкою павербанка слід вивчити характеристики ноутбука, а також пошукати кабель чи перехідник з відповідним роз'ємом. А от власникам сучасних MacBook, Mi Notebook чи Thinbook можна не хвилюватися: ці ноутбуки можна підзарядити від павербанків через стандартний порт Тype-C (USB 3.1). Надійним варіантом стане Romoss 40000mAh 65W PEA40 Pro PD – із ним можна спокійно планувати віддалену роботу на природі за містом чи у кав'ярні.

Павербанк для роутера

Звичайний павербанк із кабелем USB-DC дасть змогу отримати доступ до Інтернету під час відключень електроенергії. Хоча краще використати джерело безперебійного живлення, яке захистить роутер від перепадів напруги у мережі та забезпечить можливість роботи за відсутності електроенергії, адже має вбудовану батарею. Зверніть увагу на Andes DC1018P 18W 10400mAh 12V/9V/5V.

В Алло є зовнішні джерела живлення для будь-яких завдань, а ще – інноваційні моделі великої ємності та з розумним захистом. Для комфортного шопінгу та швидкого пошуку павербанків на allo.ua та в застосунку «Алло» є спеціальні фільтри: за призначенням, ємністю, ціною тощо. Вподобані пристрої можна оглянути дистанційно завдяки сервісу відеоконсультацій «Експерт Онлайн», відповідна кнопка є на картці товару. Консультант продемонструє павербанк наживо, в режимі відеодзвінка.

Павербанки можуть заряджати одразу декілька пристроїв

Як і будь-який інший товар, купити павербанк в Алло просто – лише кілька кліків на allo.ua. Або ж можна встановити зручний застосунок маркетплейсу. Різноманітні джерела живлення є й в офлайн-магазинах мережі у 120 містах України.