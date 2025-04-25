Хлопця затримали після продажу наркотиків

Поліцейські затримали неповнолітнього наркоділка, який продава марихуану. 17-річний житель Львівського району продавав наркотик з рук в руки. Поліцейські відстежили кілька випадків його кримінальної торгівлі і затримали у Камʼянці-Бузькій.

«Правоохоронці задокументували кілька фактів збуту зловмисником наркотиків та 24 квітня затримали його у місті Кам’янка-Бузька після реалізації місцевим мешканцям канабісу. Під час санкціонованого обшуку у помешканні затриманого поліцейські виявили та вилучили розфасовану у паперові пакети речовину, схожу на наркотичний засіб канабіс, та інші речові докази. Усе вилучене скерували на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України», – повідомили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі до восьми років.