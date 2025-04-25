Чоловік бʼє в обличчя патрульну поліцейську

У Львові нетверезий 30-річний чоловік побив поліцейських, які приїхали на виклик через бійку. Порушнику загрожує позбавлення волі до п’яти років. Про це повідомили у головному управлінні Нацполіції Львівщини.

Інцидент трапився 24 квітня близько 22:25 на вулиці Стрийській. Патрульних викликали туди через бійку. На місці вони застали чоловіка, який сидів за кермом автомобіля Mazda та мав ознаки алкогольного сп’яніння, а потерпілого там вже не було.

Під час з’ясування обставин 30-річний місцевий мешканець почав конфліктувати з поліцейськими та наніс їм тілесні ушкодження. Спершу він вдарив в обличчя поліцейського, потім поліцейську. Поруч стояла жінка, яка, ймовірно, була разом з нападником і ніяк не реагувала. Тоді поліцейський застосував газовий балончик, однак львівʼянин продовжував чинити опір і відбивався.

Відео Telegram-каналу Blacklist Львів

На місце викликали слідчо-оперативна групу. Хулігана затримали. За ч. 2 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) йому загрожує обмеження волі до пʼяти років або позбавлення волі на той самий термін. Затриманому мають обрати запобіжний захід.