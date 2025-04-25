На вежі можна помилуватися панорамою міста

З 1 травня оглядовий майданчик на львівській ратуші працюватиме щодня. Про це 25 квітня повідомив керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко.

«Після довгої перерви через війну ми поступово повертаємо цю улюблену традицію для львів’ян і гостей міста», – зазначив Євген Бойко.

Водночас він наголосив, що підйом можливий лише за попередньою реєстрацією. Запис проводять у Туристично-інформаційному центрі (пл. Ринок, 1).

Графік роботи оглядової вежі:

пн-пт – з 17:15 до 21:00;

сб-нд– з 10:00 до 21:00.

Вартість квитків:

100 грн – дорослі;

50 грн – діти 7-13 років та студенти денної форми.

Вхід безкоштовний для дітей віком до 6-ти років, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей учасників АТО і бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та інвалідністю 1 та 2 груп, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасників бойових дій та АТО, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, членів сімей загиблих ветеранів війни.