Вогонь охопив площу 1500 м2

У Шептицькому районі на Львівщині внаслідок пожежі сухої трави згоріло 9 дерев’яних дачних будинків. Ще 12 пожежникам вдалося врятувати.

Займання виникло 24 квітня о 14:50 на відкритій території в місті Соснівка.

«На момент прибуття надзвичайників до місця виклику горіли 9 закинутих дерев’яних дачних будинків та суха трава з чагарником окремими осередками на площі 1500 м2. Була загроза поширення пожежі перекидання на поруч розташовані будівлі дачні будиночки», – розповіли у ДСНС Львівщини.

10 рятувальників ліквідували пожежу о 16:09 та врятували від вогню ще 12 дачних будиночків.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає всіх мешканців припинити випалювання сухостою. Підпал сухої трави карається штрафом:

від 3060 грн до 6120 грн – для громадян,

від 15300 грн до 21420 грн – для посадових осіб.

Нагадаємо, 22 квітня через підпал сухостою спалахнула масштабна пожежа в селі Межиріччя Шептицької громади, внаслідок якої згоріли 11 дачних будинків.