Олександр Ковальчук став мером Ківерців восени 2020 року

Голову міської ради на Волині та підприємця викрили на привласненні 6 млн грн під час закупівлі автомобілів для військових. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомила 24 квітня пресслужба прокуратури області.

«У травні 2023 року до міської ради на Волині надійшло клопотання від військових про закупівлю для їхніх потреб двох вантажних автомобілів. Мер змовився зі знайомим підприємцем і реалізував схему закупівлі транспорту за завищеною ціною. За 10 млн грн з бюджету громади купили автомобілі, реальна вартість яких на понад 6 млн грн менша», – повідомляють у прокуратурі.

Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, йдеться про 41-річного голову Ківерцівської міської ради Олександра Ковальчука. Слідчі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці повідомили посадовцю та підприємцю підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

Додамо, що Олександр Ковальчук народився 23 червня 1983 року у селі Тростянець Ківерцівського району Волинської області. Після школи вступив у сільськогосподарський технікум, а у 2019 році закінчив Луцький національний технічний університет. З 2015 до 2020 року очолював Тростянецьку громаду. На місцевих виборах 25 жовтня 2020 році балотувався на посаду Ківерцівського міського голови як самовисуванець. Переміг з результатом 2911 (36,96%) голосів.