Посадовця затримали під час отримання 36 тис. грн хабара

На Волині начальника відділення прикордонної служби викрили на корупційній схемі. Підозрюваний дозволяв за хабарі вирубувати та продавати дерева. За скоєне йому загрожує до десяти років увʼязнення. Про це повідомила 19 березня Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, на початку 2023 року посадовець залучив до вирубки лісу місцевих мешканців, які під його прикриттям зрізали цінну деревину різних порід у прикордонній зоні, а потім перевозили на підпільні пилорами і продавали.

«У середньому один кубометр товару коштував 2 тис. грн. За попередніми даними, збитки довкіллю від такої незаконної діяльності можуть сягати кількох мільйонів гривень», – повідомили у ДБР.

У січні 2025 року 41-річний організатор запропонував місцевому підприємцю займатися вивезенням і продажем деревини на постійній основі. Затримали його під час отримання 36 тис. грн хабара.

Прикордоннику оголосили підозру у незаконній вирубці лісу, одержанні неправомірної вигоди та привласненні чужого майна (ч. 2 ст. 246, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України). За скоєне йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі зловмисника відсторонили від посади. Йому обрали запобіжний захід у вигляді 121 тис. грн застави.