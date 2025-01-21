Зрубати дерева підозрювані не встигли, оскільки їх викрили працівники ДБР

На Волині правоохоронці викрили помічника лісничого та двох інженерів лісового господарства, які під виглядом сухостою та пошкоджених дерев планували зрубати 325 здорових сосен. За скоєне їм загрожує до семи років тюрми, повідомили 21 січня в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовці відвели під рубку 325 сосен. У документах їх позначили як пошкоджені й уражені хворобами. Насправді ж це цілком здорові дерева, які підозрювані згодом збиралися продати.

На підставі поданих неправдивих даних Північно-Західне управління лісового та мисливського господарства видало лісорубні квитки. Екологічна шкода від вирубки цих дерев склала б понад 6,5 млн грн. Однак зрубати дерева підозрювані не встигли. Наступного дня після отримання дозвільних документів зловмисників викрили працівники ДБР.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від виконання обов’язків.

Трьом посадовцям оголосили про підозру у закінченому замаху на незаконну порубку дерев, за попередньою змовою групою та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.