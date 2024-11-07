На Хмельниччині трьох посадовців підозрюють у незаконній вирубці дерев на 6,5 млн грн
Злочин скоїли на території Вовковинецького лісництва
На Хмельниччині правоохоронці викрили трьох посадовців, які причетні до незаконної вирубки деревини на 6,5 млн грн. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомили 7 листопада у Державному бюро розслідувань.
За інформацією ДБР, підозрювані – керівник Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, заступник директора філії «Ярмолинецьке лісове господарство» та головний інженер філії «Летичівське лісове господарство».
«Чиновники провели рубки на площі 3,3 га у Летичівській громаді, на території Вовковинецького лісництва. Зокрема, головний спеціаліст виписав лісорубний квиток, який погодив його безпосередній керівник, а працівник Летичівського лісгоспу підготував необхідні документи й здійснив рубку. Посадовці діяли на підставі незаконного документа, оскільки не отримали обов’язкового висновку оцінки впливу вирубки на довкілля», – повідомляє ДБР.
У результаті було незаконно зрубано майже 1 тис. дерев різних порід. Загальний розмір збитків оцінили у 6,5 млн грн. Правоохоронці також зазначили, що за висновком експертизи, на цій ділянці завдано непоправної шкоди довкіллю.
Посадовцям інкримінують перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України). Головного інженера Летичівського лісгоспу також підозрюють у незаконній порубці лісу, що призвело до тяжких наслідків (ч. 4 ст. 246 та ч. 3 ст. 365 КК України). Їм загрожує до 10 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.