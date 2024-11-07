Правоохоронці виявили незаконну вирубку дерев на площі 3,3 га у Летичівській громаді

На Хмельниччині правоохоронці викрили трьох посадовців, які причетні до незаконної вирубки деревини на 6,5 млн грн. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомили 7 листопада у Державному бюро розслідувань.

За інформацією ДБР, підозрювані – керівник Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, заступник директора філії «Ярмолинецьке лісове господарство» та головний інженер філії «Летичівське лісове господарство».

«Чиновники провели рубки на площі 3,3 га у Летичівській громаді, на території Вовковинецького лісництва. Зокрема, головний спеціаліст виписав лісорубний квиток, який погодив його безпосередній керівник, а працівник Летичівського лісгоспу підготував необхідні документи й здійснив рубку. Посадовці діяли на підставі незаконного документа, оскільки не отримали обов’язкового висновку оцінки впливу вирубки на довкілля», – повідомляє ДБР.

У результаті було незаконно зрубано майже 1 тис. дерев різних порід. Загальний розмір збитків оцінили у 6,5 млн грн. Правоохоронці також зазначили, що за висновком експертизи, на цій ділянці завдано непоправної шкоди довкіллю.

Посадовцям інкримінують перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України). Головного інженера Летичівського лісгоспу також підозрюють у незаконній порубці лісу, що призвело до тяжких наслідків (ч. 4 ст. 246 та ч. 3 ст. 365 КК України). Їм загрожує до 10 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.