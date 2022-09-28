Росіяни поповнюють сили мобілізованими без досвіду і засудженими

Вище військове керівництво держави-терориста Росії відправляє на війну проти України мобілізованих без будь-якої підготовки. До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, до підрозділів 1 танкового полку другої мотострілецької дивізії 1 танкової армії, що вибувають у зону бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі.

«Також військово-політичне керівництво РФ одночасно із частковою мобілізацією продовжує заходи так званої «самомобілізації». До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини», – розповіли у Генштабі.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію у країні, відповідний указ вже був підписаний. Тоді російська влада заявила, що в рамках таких заходів планується призов на війну проти України ще 300 тисяч резервістів. Проте згодом ЗМІ розсекретили сьомий пункт путінського указу, який спершу знаходився під грифом «для службового використання», та дізналися, що насправді воювати можуть відправити мільйон росіян.