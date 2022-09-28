Волонтери спільноти InformNapalm створили цифрову базу даних російських підрозділів, що воюють в Україні. У базі інформація погрупована за родами та видами військ. Загалом нарахували близько 170 різних російських підрозділів, що воюють в Україні.

«Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm представляє інтерактивну базу даних російських підрозділів, задіяних до повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Ця база є продовженням бази даних Russian Aggression – гібридного вторгнення Росії 2014-2021 років», – повідомили у Telegram-каналі спільноти.

Фото з сайту InformNapalm

Зокрема, у базу внесені російські підрозділи сухопутних військ, танкових військ, ракетних військ, повітряно-десантних військ, а також військово-морського флоту, військово-космічних сил, військ звʼязку, військ радіо-хімічно-біологічного захисту та інших. Крім цього, вказані й підрозділи Росгвардії, а також бойовики «ЛНР/ДНР».

Також на спеціальну карту нанесена інформація про ці підрозділи та місця їхньої дислокації.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, Росія вже втратила в Україні близько 58 150 осіб.

Нагадаємо, 21 вересня Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Планується, що до війська призвуть щонайменше 300 тис. осіб.