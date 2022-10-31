МЗС Молдови також засудило російські обстріли України

Молдова оголосила одного зі співробітників російського посольства персоною нон ґрата. Його видворяють після інциденту з падінням ракети, що мав місце під час російського обстрілу України, повідомили в МЗС Молдови.

Молдова підтвердила, що ракетні удари по Україні продовжують нарощувати ризики безпеки, а громадяни Молдови все більше відчувають на собі руйнівні наслідки війни.

У відомстві наголосили, що атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують підвищену загрозу для енергетичної безпеки Молдови.

Нагадаємо, в МВС Молдови повідомили, що під час масованої ракетної атаки РФ проти України вранці 31 жовтня одна з ракет, збитих українською системою ППО, впала на північному краю населеного пункту Наславча, що розташований на кордоні з Україною. У деяких будинках у селі вилетіли вікна, ніхто не постраждав.

Своєю чергою, міноборони Молдови повідомило, що їхні системи спостереження не зафіксували порушення повітряного простору країни ракетою, яку збила українська ППО й уламки впали на території Молдови поруч з українським кордоном, повідомляє Newsmaker.

До слова, під час масованого обстрілу України 10 жовтня три російські ракети порушили повітряний простір Молдови.