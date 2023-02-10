Наталія Гаврилиця оголосила про свою відставку

Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця оголосила про свою відставку і, як наслідок, розпуск уряду. Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

«Після півтора року перебування на посаді прийшов час оголосити про мою відставку. Якби в уряду було вдома в Молдові стільки ж підтримки, скільки в ЄС, у Брюсселі, ми б домоглися набагато більшого», – сказала Гаврилиця.

За її словами, Молдова входить у нову фазу в основі якої – безпека.

«Протягом цих 18 місяців на посаді ми керували в безперервних кризах. Республіка Молдова вступає в новий етап, на якому пріоритетом є безпека», – також зазначила Гаврилиця.

Згідно із законодавством Молдови, президент має підписати указ про відставку уряду, а доти урядовці продовжують виконувати обов'язки до ухвалення присяги новим складом уряду. Президент висуває кандидатуру нового прем'єр-міністра у парламенті, після консультацій з парламентськими фракціями.

Протягом 15 днів кандидат на посаду прем'єра представляє парламенту та просить висловити вотум довіри новому кабінету міністрів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що попередив молдовську колегу Маю Санду про перехоплені українською розвідкою плани Росії щодо руйнування політичної ситуації в країні.

За словами українського президента, перехоплений російський документ показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається «зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни та встановити свій контроль над нею». Він зазначив, що поки невідомо, чи Москва дала наказ реалізувати цей план.

Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови підтвердила, що українські спецслужби надали інформацію про спроби Росії дестабілізувати ситуацію в країні. Спецслужба зазначила, що проводить оперативні заходи, щоб виявити спроби дестабілізації ситуації в країні, і тісно співпрацює зі спецслужбами партнерів.