У четвер, 2 березня, парламент Молдови схвалив декларацію із засудженням російської агресії проти України. Про це повідомляє Newsmaker.

На засіданні парламентарі проголосували за текст, внесений партією Маї Санду PAS 24 лютого, у річницю початку повномасштабної війни. У тексті зазначають, що Росія з 2014 року здійснює неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України, яка з 2022 року переросла у повномасштабну.

У декларації наголошують, що дії Росії є воєнними злочинами і грубим порушенням принципів міжнародного права. РФ закликають припинити війну і вивести сили з усієї території України у межах міжнародно визнаних кордонів.

Блок комуністів і соціалістів ПКРМ-ПСРМ 1 березня зареєстрував свій проект декларації «про гарантії збереження миру у Молдові», а депутат-комуніст Владімір Воронін пропонував створити комісію для напрацювання спільного тексту декларації.

Спікер у відповідь запропонував комуністам і соціалістам «наважитися називати речі своїми іменами». Після того депутати фракції демонстративно вийшли із зали, голосували лише члени парламентської більшості.

Нагадаємо, міністерства оборони і закордонних справ Росії опублікували заяву про те, що влада України нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я. У заяві йдеться про те, що провокація нібито буде здійснена підрозділами Збройних сил України, зокрема «із залученням формування "Азов"».

Також російське відомство заявило, що як «привід для вторгнення» планують інсценування наступу російських військ із території Придністров'я, і для цього українські військові нібито будуть переодягнені у форму військовослужбовців збройних сил РФ. Слід зазначити, що російська влада часто використовує такі заяви, щоби потім виправдати власні агресивні дії.