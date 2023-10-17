Україна проводить переговори щодо відкриття чотирьох нових пунктів пропуску на кордоні з Польщею, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в інтерв'ю агенції «Інтерфакс-Україна».

За його словами, йдеться про відкриття пунктів пропуску «Адамчуки-Збереже» на Волині, ПП «Млинище - Сліпче» також на Волині, «Варяж-Усьмеж» на Львівщині й «Белз-Будинін» також у Львівській області.

Крім того, очікується відкриття пункту пропуску «Нижанковичі-Мальховіце», який працює на тимчасовій інфраструктурі виключно для порожніх вантажних транспортних засобів. «Цей пункт пропуску має бути спільним на польській стороні. Нам обіцяли завершити роботи до кінця поточного року. Офіційне відкриття і запуск для транспорту з вантажами на цьому ПП планувалося з другого кварталу», – сказав заступник міністра.

Крім того, за його словами, Україна порушує з Румунією питання дозволу на проїзд вантажного транспорту через «Красноїльськ - Вікову де Сус», де зараз можуть проїжджати лише порожні вантажні автомобілі.

Нагадаємо, у серпні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що на кордоні України та ЄС відкриють ще дев’ять пунктів пропуску, а 13 пунктів пропуску – модернізують.