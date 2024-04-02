Для будівництва КПП «Біла Церква – Сігету Мармацієй» на Закарпатті виділили 12 га землі

У вівторок, 2 квітня, на засіданні Кабінету міністрів ухвалили рішення, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй».

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відзначивши, що на заході України планують відкрити 9 нових пунктів пропуску.

«Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати. Загалом на західному напрямку плануємо створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску та модернізувати ще 13. Все це дасть більші можливості для українського експорту та пришвидшить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу», – написав Денис Шмигаль у Telegram.

Нагадаємо, для будівництва нового українсько-румунського КПП «Біла Церква – Сігету Мармацієй» у Тячівському районі Закарпатської області у 2021 році виділили 12 га землі, а на його облаштування планували витратити 460 млн грн. Щоб покращити пропускну здатність КПП, Україна та Румунія домовилися про будівництво 261-метрового мосту через річку Тиса між Білою Церквою та Сігету Мармацієй.