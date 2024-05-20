Через аварійні витоки 49 вулиць Львова залишились без водопостачання
На вул. Панаса Мирного та в районі вул. Новознесенської стались аварійні витоки води
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У понеділок, 20 травня, на вул. Панаса Мирного та в районі вул. Новознесенської у Львові стались аварійні витоки води. На місці уже працюють ремонтні бригади. На цих ділянках є обмеження у русі транспорту, а мешканці 49 вулиць Львова тимчасово залишились без водопостачання.
Як повідомили у «Львівводоканалі», витік води стався на вул. Панаса Мирного біля будинку №11. Ремонтні бригади підприємства вже працюють. Оскільки місце робіт виходить на проїжджу частину вулиці, то транспорт рухається однією смугою (реверсно). Попередньо ремонтні роботи триватимуть до 16:00.
Перелік 16 вулиць, які залишились без водопостачання:
- вул. Героїв Крут;
- вул. Енергетична;
- вул. Запорізька;
- вул. Карманського;
- вул. Херсонська;
- вул. Козельницька;
- вул. Красівська;
- вул. Литовська;
- вул. П. Мирного;
- вул. Мишуги;
- вул. Буйка;
- вул. Тернопільська;
- вул. Тиверська;
- вул. Чмоли;
- вул. Ярославенка;
- вул. Франка, 125, 127, 129, 135, 137, 137а, 139, 141, 145, 149, 150, 151а, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,157б, 157а, 159, 159а, 161, 163, 165.
Окрім цього, ремонтні бригади ліквідовують аварійний порив на водопроводі в районі вул. Новознесенська – Метлинського. Через це до 16:00 обмежено рух транспорту по вул. Новознесенська - на ділянці від вул. Туркменської до вул. Гамалії. Об'їзд здійснюється по вул. Гамалії.
Перелік 33 вулиць, де нема води:
- вул. Белзька;
- вул. Васильченка;
- вул. Врізана;
- вул. Гамалії;
- вул. Гнатевича;
- вул. Дніпрової Чайки;
- вул. Зубрицького;
- вул. Ігорева;
- вул. Ковальська;
- вул. Ковельська;
- вул. Крайня;
- вул. Веливока;
- вул. Метлинського;
- вул. Навої;
- вул. Новознесенська;
- вул. Олійна;
- вул. Петрусенко;
- вул. Поворотна;
- вул. Польова;
- вул. Помірки;
- вул. Потелицька;
- вул. Радехівська;
- вул. Ребета;
- вул. Саковича;
- вул. Сушкевича;
- вул. Таращанська;
- вул. Тарнавка;
- вул. Теребовлянська;
- вул. Туркменська;
- вул. Черкаська;
- вул. Черника;
- вул. Щоголева;
- вул. Б. Хмельницького, 116, 116 корп 1, 140, 144, 146, 148, 158, 160, 162, 164, 164а, 170.