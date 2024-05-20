У понеділок, 20 травня, на вул. Панаса Мирного та в районі вул. Новознесенської у Львові стались аварійні витоки води. На місці уже працюють ремонтні бригади. На цих ділянках є обмеження у русі транспорту, а мешканці 49 вулиць Львова тимчасово залишились без водопостачання.

Як повідомили у «Львівводоканалі», витік води стався на вул. Панаса Мирного біля будинку №11. Ремонтні бригади підприємства вже працюють. Оскільки місце робіт виходить на проїжджу частину вулиці, то транспорт рухається однією смугою (реверсно). Попередньо ремонтні роботи триватимуть до 16:00.

Перелік 16 вулиць, які залишились без водопостачання:

вул. Героїв Крут;

вул. Енергетична;

вул. Запорізька;

вул. Карманського;

вул. Херсонська;

вул. Козельницька;

вул. Красівська;

вул. Литовська;

вул. П. Мирного;

вул. Мишуги;

вул. Буйка;

вул. Тернопільська;

вул. Тиверська;

вул. Чмоли;

вул. Ярославенка;

вул. Франка, 125, 127, 129, 135, 137, 137а, 139, 141, 145, 149, 150, 151а, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,157б, 157а, 159, 159а, 161, 163, 165.

Окрім цього, ремонтні бригади ліквідовують аварійний порив на водопроводі в районі вул. Новознесенська – Метлинського. Через це до 16:00 обмежено рух транспорту по вул. Новознесенська - на ділянці від вул. Туркменської до вул. Гамалії. Об'їзд здійснюється по вул. Гамалії.

Перелік 33 вулиць, де нема води: