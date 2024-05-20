Мостиський районний суд у Львівській області визнав винним 39-річного Тараса Гандза в умисному вбивстві 76-річного чоловіка і призначив йому вісім років тюрми. Про це повідомили в Львівській обласній прокуратурі.

Як йдеться в матеріалах справи, 2 червня 2022 року Тарас Гандз прийшов до свого 76-річного товариша та попросився у нього переночувати, оскільки через суперечку з сестрою він пішов з дому. Під час гостювання між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички обвинувачений взяв ніж та завдав потерпілому один удар в шию. Від отриманих травм останній помер на місці. Після цього обвинувачений втік з місця події. Тільки через день потерпілого виявив сусід, який викликав поліцію.

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав, однак зазначив, що ініціатором конфлікту був саме потерпілий, який був напідпитку і поводив себе агресивно. Просив суд суворо його не карати.

Мостиський районний суд визнав винним 39-річного Тараса Гандза в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). На вирок суду протягом 30 діб з дня його проголошення може бути подана апеляційна скарга.