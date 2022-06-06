38-річний чоловік вбив ножем свого 74-річного знайомого

На Львівщині поліцейські затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 74-річного мешканця Мостиськ. Тіло пенсіонера з ножовими пораненнями знайшли у його будинку, повідомила прес-служба поліції у понеділок вранці, 6 червня.

За інформацією слідчих, вбивця кухонним ножем вдарив пенсіонера у шию. Вбивство сталося у четвер, 2 червня, але тіло чоловіка виявили у нього вдома через два дні, 4 червня.

«На тілі загиблого правоохоронці виявили сліди насильницької смерті, а саме – ножове поранення в ділянці шиї. Як в подальшому встановили медики, саме вони стали причиною смерті чоловіка», – повідомили у поліції.

Того ж дня поліцейські встановили, що до вбивства причетний 38-річний мешканець одного з сіл Яворівського району. Під час сварки злочинець вдарив вдвічі старшого чоловіка кухонним ножем в шию, після чого втік.

Вбивцю затримали 4 червня, зараз він перебуває у СІЗО, а невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід. За вбивство 38-річному злочинцеві загрожує до п’ятнадцяти років ув'язнення.