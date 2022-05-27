Підозрюваний затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід

Поліцейські затримали 27-річного чоловіка, який напередодні вбив свою бабусю у Червонограді. Про це у п’ятницю, 27 травня, повідомила Нацполіція Львівщини.

Поліцейські отримали інформацію про вбивство 73-річної жінки ввечері 26 травня. Її тіло було виявлено у квартирі одного з будинків на вул. Львівській у Червонограді. На тілі місцевої мешканки виявили множинні різані рани.

Поліцейські встановили, що до вбивства причетний 27-річний онук загиблої. Між ним та бабусею виник конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці численні удари ножем у ділянку голови. Внаслідок отриманих травм пенсіонерка померла на місці події.

Зловмисник затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.