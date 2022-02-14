Вбивство сталося у стомалогічній клініці «Династія»

На прийомі у стоматолога в Яремче вбили франківського кримінального авторитета. За неперевіреною інформацією йдеться про Ігоря Дутку, який відомий під прізвиськом Сухий. Інцидент стався о 18:45 у понеділок, 14 лютого, на вул. Галицькій. За інформацією поліції, кілер забіг у приміщення, вистрілив кілька разів у пацієнта і втік.

Повідомлення про вбивство у Яремчі поліцейські отримали о 18:45 у понеділок, 14 лютого. «До поліції звернувся лікар-стоматолог, який повідомив: у приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Зловмисник одразу втік. Під час надання медичної допомоги постраждалий помер», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

За інформацією «Курс», кілер випустив декілька куль в кримінального авторитета Ігоря Дутку, відомого за прізвиськом Сухий. Вбивство сталося у кабінеті Юрія Гундяка стоматологічної клініки «Династія».

На місці події працюють криміналісти, кінологи і слідчо-оперативна група. В області проводиться спеціальна поліцейська операція. Для пошуків кілера задіяні всі оперативні служби і наряди поліції.

Новина доповнюється...