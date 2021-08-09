У авто кілерів поліцейські знайшли гвинтівку з глушником

Поліція Івано-Франківська випадково виявила двох кілерів, які приїхали в місто, щоб вбити місцевого підприємця. Автомобіль із кілерами зупинили ще вночі 5 серпня через погано освітлені номерні знаки. Під час перевірки на задньому сидінні авто виявили автомат Калашникова з глушником, коктейлі Молотова, приціл та GPS-трекер. Поліція одразу ж затримала чоловіків за незаконне зберігання зброї і лише через кілька днів виявилося, що затримані чоловіки приїхали в місто виконувати замовлення на вбивство.

Про зупинку авто через неосвітлені номерні знаки у четвер, 7 серпня, повідомила патрульна поліція Івано-Франківська. Машину зупинили у селі Вовчинець під Івано-Франківськом о 22:30. Того ж дня прес-служба Нацполіції Прикарпаття повідомила, що за фактом перевезення зброї без дозволів відкрили кримінальне провадження. «У ході першочергових слідчих дій поліцейські вилучили предмет, схожий на автомат Калашникова з глушником, прицілом та патронами у магазині. При спілкуванні з правоохоронцями 26-річний уродженець Республіки Білорусь та 29-річний мешканець Києва не надали жодних дозвільних документів на зброю, не змогли пояснити її походження та мету свого перебування на Прикарпатті», – йдеться у повідомленні поліції за 6 серпня.

Однак уже сьогодні, 9 серпня, департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України повідомив, що за ці дні поліції вдалося з'ясувати, що затримані чоловіки приїхали в Івано-Франківськ для вбивства місцевого підприємця. «Проведеними заходами оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області з’ясували, що 26-річний уродженець Республіки Білорусь і 29-річний мешканець Києва планували вбити місцевого підприємця. Саме для цього вони приїхали до регіону. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання затриманих поліцейські вилучили докази, які свідчать про ретельну підготовку до злочину», – заявили правоохоронці.

Слідчі вже повідомили про підозру обом чоловікам за підготовку до вбивства на замовлення та за незаконне поводження зі зброєю. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Наразі правоохоронці ще встановлюють замовників убивства та інших причетних до цього злочину осіб.