28-річного нападника оперативно затримав поліцейський

У неділю, 18 липня, львівський патрульний у позаробочий час оперативно затримав грабіжника, що вдарив 68-річну жінку та вкрав у неї мобільний телефон.

Як повідомляє патрульна поліція Львівщини, патрульний Мар'ян Самардак у свій вихідний вийшов з дружиною за продуктами на вул. Пасічній. Він помітив як чоловіки буквально викинули з маршрутки чоловіка, який після швидко кудись побіг.

Вийшовши з магазину, Мар’ян Самардак почув жіночий крик за рогом. Звідти вибіг вже знайомий з вигляду чоловік. Жінка кричала, що її вдарили і вирвали з рук телефон. Патрульний побіг за ймовірним злодієм, під час втечі він кинув телефон на землю.

Мар’ян Самардак затримав грабіжника у свій вихідний

Приблизно через 200 метрів патрульний затримав втікача. Тим часом, дружина патрульного викликала поліцію. 68-річна потерпіла написала заяву. Затриманим виявився 28-річний львів'янин. На місці події працювали слідчі. Неодноразово судимому чоловікові загрожує відповідальність за ст. 186 (грабіж) ККУ.