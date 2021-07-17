Поліція затримала 30-річного чоловіка та вилучила в нього частину крадених речей

Мешканка Рудно стала очевидицею пограбування сусіднього будинку та одразу подзвонила у поліцію. Завдяки їй патрульні оперативно затримали одного із злодіїв.

Як повідомляє патрульна поліція Львівщини, 16 липня приблизно о 14:00 патрульні отримали інформацію про пограбування будинку у Рудному. До них зателефонувала жінка, що побачила, як у сусідський будинок проникли невідомі.

На місці поліцейські з’ясували, що двоє невідомих через вікно проникли в будинок і ще можуть перебувати всередині. Під час обстеження території поліцейські виявили за парканом будинку два наплічники, а в кущах на території будинку чоловіка та інструменти для зламу. Також біля нього лежала частина крадених речей. Ним виявився 30-річний мешканець Львівщини. Його поплічнику вдалося втекти.

На місце приїхав власник будинку. В помешканні він виявив розкидані речі. Зловмисники вкрали ювелірні вироби та гроші. На місці події працювали слідчі.