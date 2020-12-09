Злодії швидко позбулися речових доказів, викинувши гаманці у смітник

У Львові завдяки небайдужості жінки, що стала очевидицею злочину, патрульні оперативно затримали групу зловмисників. Речові докази у них вилучили.

«Сьогодні о пів на першу дня патрульних викликала львів'янка на вулицю Зернову. Вона побачила, як група осіб вибігла з маршрутки і, поділивши між собою долари та гривні, викинула у смітник два гаманці», — повідомили у патрульній поліції Львова.

Жінка зробила фото злодіїв і викликала поліцію. За отриманим фото, яке передали в орієнтування усім екіпажам, сімох осіб віком 19-28 років помітили на площі Князя Осмомисла.

Їх доставили у відділ поліції для встановлення обставин. Гаманці, які вони викинули, знайшли у смітнику. Власниці гаманців написали заяви. Справою займаються слідчі Галицького відділу поліції.