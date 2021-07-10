Відрізаними від транспортного сполучення наразі залишаються близько 400 будинків

У Рахівському районі на Закарпатті через сильну зливу в суботу, 10 липня, підтоплено автомобільні дороги, двори та будинки місцевих мешканців. Найбільше постраждали три гірські населені пункти – смт Ясіня, села Лазещина та Богдан. Відрізаними від транспортного сполучення наразі залишаються близько 400 дворогосподарств.

На фото, опублікованих у Facebook головою Ясінянської територіальної громади Андрієм Делятинчуком, помітні також зсуви грунту на житлові будинки, пошкодження електромереж та господарських будівель.

Фото ДСНС, поліції та Андрія Делятинчука

За інформацією начальника ДСНС Закарпаття Романа Гудака, станом на 19:00 підтоплено 22 дворогосподарства та 3 підвальи житлових будинків у смт Ясіня та с. Лазещина, відрізаними від автомобільного сполучення лишаються приблизно 400 дворів у селищі Ясіня.

«Відбувся вилив води на автошлях державного значення Н-09 Мукачево – Рогатин – Львів поблизу смт Ясіня протяжністю 30 метрів висотою 30 см, проїзд забезпечений однією смугою руху. Також пошкоджена дорога по вул. Стебний в смт Ясіня та дорога місцевого значення (близько 35 м) у селі Богдан, проїзд забезпечений однією смугою», – повідомив він.

Відео з села Стебний поруч з Ясінями

Через підтоплення місцева поліція просить водіїв тимчасово утриматися від поїздок суміжними із Лазещиною дорогами, а також автотрасою Мукачево – Рогатин, на якій через підтоплення тимчасово обмежили рух транспорту.