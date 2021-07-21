Внаслідок паводку постраждало п'ять сіл у Рахівському районі

Внаслідок паводку у Рахівському районі Закарпаття населеним пунктам завдано збитків на понад 160 мільйонів гривень. Про це у середу, 21 липня, під час брифінгу повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.



За його словами, на Рахівщині 10 липня випало близько 60 мм опадів, що склало півмісячну норму. Збитків зазнали п'ять населених пунктів, однак найбільше постраждав присілок Стебний, який відноситься до селища Ясіня.

На території постраждалих сіл працювали п'ять комісійних бригад, які здійснювали подворовий обхід та оцінювали збитки внаслідок паводку.

«Попередня сума збитків складає 160 мільйонів гривень. Це збитки як приватних домогосподарств, так і об'єктів комунальної власності», – сказав Анатолій Полосков. Також він додав, що обласна адміністрація сподівається на підтримку уряду для відшкодування збитків місцевим мешканцям.

За даними Закарпатської ОДА, внаслідок паводку на Рахівщині було затоплено 192 дворів, 93 житлові будинки, дві дороги обласного значення, десять доріг комунальної власності, зруйновано три житлові будинки, одна трансформаторна станція, майже п'ять кілометрів доріг обласного значення, понад 50 мостових переходів та чотири ділянки берегоукріплень. Орім того, зруйновано 48 лісових мостів, зафіксовано 29 ділянок зсувів грунту об'ємом понад 4 тисячі метрів кубічних, 20 будинків продовжують перебувати у зоні зсувів.

Нагадаємо, 10-11 липня у Рахівському районі Закарпаття вирувала негода: через сильну зливу річки вийшли з берегів, були підтоплені автомобільні дороги, двори та будинки місцевих мешканців. Селевим потоком знесло щонайменше десять автомобілів. Одна людина вважається безвісти зниклою. Найбільше постраждав присілок Стебний, що відноситься до селища Ясіня.