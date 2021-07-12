У селищі Ясіня Рахівського району після сильної зливи селевим потоком знесло в річку десять автомобілів. Про це повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття. Негода вирувала ще у суботу, 10 липня, наразі триває ліквідація наслідків стихії.

Машини забрав сильний селевий потік на вулиці Стебний. Марки автомобілів та їх власники встановлюються. Внаслідок негоди на території селища Ясіня пошкоджені 5 автомобільних мостів. Більше 30 малих мостів, що ведуть до житлових будинків, повністю зруйновані.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, станом на понеділок, 12 липня, підтоплень немає. Під час негоди у чотирьох населених пунктах Рахівського району – селищі Ясіня, селах Лазещина, Богдан, Луги було підтоплено 185 дворогосподарств, 96 житлових будинків та 5 підвалів.

Нагадаємо, у суботу, 10 липня, у Рахівському районі Закарпаття вирувала негода: через сильну зливу річки вийшли з берегів, були підтоплені автомобільні дороги, двори та будинки місцевих мешканців. Найбільше постраждали три гірські населені пункти – смт Ясіня, села Лазещина та Богдан.