Монету до 30-річчя Незалежності України вводять в обіг 10 серпня

Національний банк України 10 серпня вводить в обіг пам’ятну монету, присвячену 30-річчю Незалежності України. В обіг надійде 35 тис. монет номіналом у 5 грн, виготовлених із нейзильберу.

Як повідомляє прес-служба НБУ, над монетою працювали художник Олег Шупляк та скульптор Володимир Атаманчук. Додамо, що Олег Шупляк – тернопільський художник, член Національної спілки художників України, відомий серією своїх картин із оптичними ілюзіями «Двовзори».

«На аверсі монети розміщено композицію, що символізує Україну, – безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки – один із символів України. На реверсі монети зображено кольорову вишивану стрічку, що символізує код нації і нагадує ДНК, яка є матеріальним носієм генетичної інформації», – ідеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, що раніше НБУ випустив пам’ятну монету із зображенням маяків Херсонської області та окупованого Криму.