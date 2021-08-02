Концерт до 30-річчя незалежності України відбудеться на НСК "Олімпійський"

Святкування до Дня Незалежності України триватимуть 22-24 серпня під гаслом «Ти у мене єдина». У головному святковому шоу «Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни» візьмуть участь понад 30 виконавців, повідомляється на сайті з програмою святкувань.

Участь у концерті, квитки на який коштують від 200 до 2700 грн, візьмуть:

Сергій Бабкін;

Iрина Білик;

Олег Винник;

Брати Гадюкіни;

Валентин Дитюк;

Тіна Кароль;

Ніна Матвієнко;

Арсен Mірзоян;

Наталія Могилевська;

Людмила Монастирська;

Океан Ельзи;

Віктор Павлік;

Тарас Петриненко;

Оля Полякова;

Олександр Пономарьов;

Потап;

Софія Ротару;

Руслана;

СКАЙ;

СКРЯБІН;

Христина Соловій;

BRUTTO;

DOROFEEVA;

DZIDZIO;

JAMALA;

KAZKA;

MONATIK;

MOZGI;

Go_A;

TAYANNA;

VERKA SERDUCHKA;

Київський симфонічний оркестр;

Національний академічний ансамбль імені Павла Вірського.

Додамо, раніше гурт Green Grey заявив, що спочатку в Офісі президента внесли їх у перелік учасників концерту до Дня Незалежності, а потім виключили із нього.

Як повідомляють в Офісі президента, загалом до 30-річчя Незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні, а 24 серпня на центральній вулиці Києва – Хрещатику – відбудеться святковий парад Збройних Сил України. Нагадаємо, у ньому також візьмуть участь жінки-військові.