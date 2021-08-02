Офіс президента оприлюднив перелік учасників шоу до Дня Незалежності України
Урочистий концерт відбудеться 24 серпня в Києві на НСК «Олімпійський»
Святкування до Дня Незалежності України триватимуть 22-24 серпня під гаслом «Ти у мене єдина». У головному святковому шоу «Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни» візьмуть участь понад 30 виконавців, повідомляється на сайті з програмою святкувань.
Участь у концерті, квитки на який коштують від 200 до 2700 грн, візьмуть:
- Сергій Бабкін;
- Iрина Білик;
- Олег Винник;
- Брати Гадюкіни;
- Валентин Дитюк;
- Тіна Кароль;
- Ніна Матвієнко;
- Арсен Mірзоян;
- Наталія Могилевська;
- Людмила Монастирська;
- Океан Ельзи;
- Віктор Павлік;
- Тарас Петриненко;
- Оля Полякова;
- Олександр Пономарьов;
- Потап;
- Софія Ротару;
- Руслана;
- СКАЙ;
- СКРЯБІН;
- Христина Соловій;
- BRUTTO;
- DOROFEEVA;
- DZIDZIO;
- JAMALA;
- KAZKA;
- MONATIK;
- MOZGI;
- Go_A;
- TAYANNA;
- VERKA SERDUCHKA;
- Київський симфонічний оркестр;
- Національний академічний ансамбль імені Павла Вірського.
Додамо, раніше гурт Green Grey заявив, що спочатку в Офісі президента внесли їх у перелік учасників концерту до Дня Незалежності, а потім виключили із нього.
Як повідомляють в Офісі президента, загалом до 30-річчя Незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні, а 24 серпня на центральній вулиці Києва – Хрещатику – відбудеться святковий парад Збройних Сил України. Нагадаємо, у ньому також візьмуть участь жінки-військові.