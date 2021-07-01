Минулого року у Києві підняли найбільший державний прапор України

Щонайменше у 17 областях України збираються встановити найвищі флагштоки до 30 річниці Дня Незалежності України, витративши на це 170,7 млн грн з державного та місцевих бюджетів. Про це 1 липня повідомила експертна організація StateWatch.

Раніше на нараді в Офісі президента кожній облдержадміністрації доручили забезпечити встановлення найбільшого державного прапора України в області до Дня державного прапора з нагоди 30-річчя незалежності України. З'ясувалось, що очікувана загальна вартість реалізації такого проекту становитиме 170,7 млн грн.

У StateWatch наголошують, що за гроші можна було б придбати 338,6 тис. доз вакцини від Covid-19, якщо ціна складатиме 504 грн за дозу, як було закладено в бюджетну програму МОЗ по вакцинації.

Найдорожчим стане встановлення флагштоку у Харкові. На будівництво, а також відновлення елементів благоустрою території зеленої зони планують витратити 24,5 млн грн. Причому другий за вартістю прапор хочуть встановити на території парку «Перемога» у Броварах на Київщині. Вартість будівництва становить 20,7 млн грн,а висота флагштоку складатиме 72 метри.

Встановити такий же прапор на Львіщині планують на території Академії сухопутних військ у Львові, витративши на це 13,6 млн грн з місцевого бюджету.

У Сумській, Тернопільській, Одеській та Херсонській ОДА вже повідомили, що встановлюватимуть найвищі прапори без залучення бюджетних грошей.