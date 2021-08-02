24 серпня Україна святкуватиме 30-річчя незалежності

В Україні наприкінці серпня очікується один довгий вікенд з чотирьох вихідних днів, у зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності. Утім, один додатковий вихідний доведеться відпрацьовувати в суботу, 28 серпня.

У 2021 році державне свято День Незалежності України (24 серпня) припадає на вівторок. З огляду на це уряд ухвалив рішення зробити понеділок, 23 серпня, також вихідним днем, пише «Інтерфакс-Україна». Отже, в Україні вихідні триватимуть із суботи, 21 серпня, до вівторка, 24 серпня включно.

Водночас робочий день із понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня.