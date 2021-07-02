Міністру оборони Андрію Тарану у залі Верховної Ради подарували кілька пар жіночих туфель на знак протесту проти наміру Міноборони вивести жінок-військових у туфлях на військовий парад з нагоди 30-річчя Незалежності

Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк та народні депутатки з міжфракційного об'єднання «Рівні можливості» висловили протест проти наміру Міноборони змусити жінок-військових марширувати на військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах. Вони також звернулися до міністра оборони Андрія Тарана з вимогою провести розслідування цієї ситуації і вручили йому на знак протесту кілька пар взуття на підборах.

Олена Кондратюк у своєму виступі у Верховні Раді 2 липня пояснила, що після 2014 року скасовано низку обмежень, що перешкоджали жінкам проходити військову службу, після чого кількість жінок у війську збільшилася в рази.

«Як можна спаплюжити цю просту ідею натхнення? Це провести військовий парад до 30-річчя нашої незалежності, де військові жінки повинні крокувати на підборах. Цей лютий треш, вибачте, ми побачили на сайті Міністерства оборони. Пане міністре оборони, ви так наближаєте нашу армію до стандартів НАТО?», – сказала Олена Кондратюк.

Вона додала, що її виступ – відкрите звернення про те, щоб провести службове розслідування і доповісти, хто прийняв рішення про парад на підборах, а також відзвітувати, скільки коштів з податків витратили на взуття. Окрім того, депутатка закликала Андрія Тарана публічно вибачитися за приниження жінок перед своєю армією, ветеранками.

Міністр Андрій Таран, коли депутатки принесли йому туфлі, промовчав. Так само він не висловив своєї позиції опісля. Водночас, як передає Радіо Свобода, у прес-службі Сухопутних військ України повідомили, що триває перевірка, про результати якої повідомлять у п'ятницю пообіді. Також у Сухопутних військах додали, що відповідають за підготовку до параду на День Незалежності, але не за форму одягу.

Нагадаємо, що напередодні ввечері Міноборони опублікувало у Facebook кадри підготовки жінок до участі у військовому параді з нагоди 30-річчя незалежності України. Судячи з цих фото і репортажу офіційного інформагентства Міноборони «АрміяINFORM», замість зручного військового взуття жінки будуть змушені марширувати у туфлях на підборах, що уже викликало багато критичних відгуків.