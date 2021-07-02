Публікація фотографій з курсантками на підборах спровокувала скандал

Міністерство оборони України відреагувало на критику через туфлі у курсанток на марші до Дня Незалежності. Відомство послалося на наказ від 2017 року про вимоги до форми одягу військовослужбовців, давши зрозуміти, що туфлі у жінок під час параду залишаться.

Як зазначає Міноборони у Facebook, туфлі, як елемент парадної форми, вписані у правила носіння форми.

Відомство також опублікувало кілька фото в інших країнах, де жінки-військовослужбовиці мають взуття на підборах.

Пізніше у Міністерств оборони розповіли, що вартість закупленого взуття становить 650 грн за пару (з ПДВ), спростовуючи інформацію про 650 грн за пару, яка поширилась у соцмережах.

«На хвилі громадського обурення «підлити масла в вогонь» корупційним скандалом – це методи відомих політичних інтриганів», – йдеться у дописі на сайті Міноборони.

Зазначимо, що напередодні Міністерство оборони оприлюднило фотографії репетиції військового параду до 30-річчя Незалежності України. На них курсантки вчаться марширувати на підборах. У багатьох українців це викликало критику й обурення.

2 липня група народних депутатів Верховної Ради обурилася через таку ситуацію та зажадала пояснень від міністра оборони Андрія Тарана. Зокрема, заступниця голови парламенту Олена Кондратюк, виступаючи з трибуни, назвала ситуацію «лютим трешем». Її колеги обурилися тим, що «жінок перетворюють на карнавальних ляльок, які повинні розважати натовп». Також вони заявили про байдужість до стандартів НАТО і рівних прав.

Також вони вимагали провести службове розслідування, а міністрові оборони вручили на знак протесту жіночі туфлі.