У Міністерстві оборони вирішили зробити для урочистого проходження жінок-військовослужбовиць на параді до 30-річчя Незалежності України експериментальну модель черевиків. Про це 2 липня заявив міністр оборони Андрій Таран.

«Ми можемо зробити експериментальну модель саме для параду на честь 30-річчя Незалежності. Вони її випробують, практично, а потім будемо приймати рішення щодо впровадження», – сказав міністр у присутності жінок-військових, які готуються до участі в параді 24 серпня.

За словами однієї з курсанток, «ці нові черевички носили з тиждень, і вони, звичайно, зручніші, ніж ті туфлі: не будуть спадати з ноги, а товща підошва зробить зручнішим пересування на асфальті».

Підбори у цих черевиках будуть меншим за підбори у моделі, яка викликала критику.

Разом з тим, представники Міноборони заявили, що провели опитування курсанток, яке показало, що 99% з них не проти марширувати на параді у взутті на підборах.

Скандал з Міноборони і парадом жінок-військовослужбовиць на підборах: що відомо

1 липня Міністерство оборони оприлюднило фотографії репетиції військового параду до 30-річчя Незалежності України. На них курсантки вчаться марширувати на підборах. У багатьох українців це викликало критику й обурення.

2 липня група народних депутатів Верховної Ради обурилася через таку ситуацію та зажадала пояснень від міністра оборони Андрія Тарана. Зокрема, заступниця голови парламенту Олена Кондратюк, виступаючи з трибуни, назвала ситуацію «лютим трешем». Її колеги обурилися тим, що «жінок перетворюють на карнавальних ляльок, які повинні розважати натовп». Також вони заявили про байдужість до стандартів НАТО і рівних прав.

Також вони вимагали провести службове розслідування, а міністрові оборони вручили на знак протесту жіночі туфлі.

Разом з тим у Міноборони заявили, що парадну форму для жінок регламентує наказ про вимоги до форми одягу, підписаний ще у 2017 році. Згідно з цим наказом, туфлі, як елемент парадної форми, вписані у правила носіння форми.

Вартість парадних туфель для курсанток – 650 грн за пару з ПДВ.