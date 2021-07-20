Іллінський маяк в окупованому Криму

Цього тижня, 22 липня, Нацбанк України вводить в обіг пам’ятну монету «Маяки України», присвячену національній культурній спадщині.

На пам’ятній монеті зображені маяки Бирючий, Станіслав-Аджигольський задній, Іллінський, Меганомський, Євпаторійський та Зміїний. Перші два розташовані у Херсонській області, інші три – на території окупованого Росією Криму. Також на реверсі монети зображено розу вітрів, що символізує правильний вибір шляху та щасливе його завершення, пояснюють в НБУ.

Монета «Маяки України» номіналом у 5 грн виготовлена із нейзильберу, має діаметр 3,5 см і вагу у 16,5 г. Її тираж – 35 тис. штук. Над монетою працювали художники Олександр і Сергій Харуки, Володимир Таран та скульптор Анатолій Демяненко.

«В Україні, яка розташована на перетині торгових шляхів Східної Європи і Середземноморського басейну та має понад 2 500 км морського узбережжя, є десятки маяків, кожен із яких має власне ім’я, історію та форму. Маяки не лише виконують функцію забезпечення судноплавства, а також є надбанням національної культурної спадщини України», – ідеться в повідомленні Нацбанку.