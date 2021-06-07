Монета надійде в обіг 21 червня

Національний банк України випускає пам’ятну монету на честь видатного українського оперного співака, бійця АТО, героя України Василя Сліпака, повідомила прес-служба НБУ в понеділок, 7 червня.

Офіційна дата введення в обіг цієї монети – 21 червня, але її вже можна замовити онлайн. Її випустять тиражем у 35 тис. штук.

На аверсі монети розміщено:

угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого напис УКРАЇНА (півколом);

у центрі на дзеркальному тлі – портрет Василя Сліпака, праворуч від якого: нотний рядок, номінал монети – 2, графічний символ гривні, рік карбування монети – 2021 і логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України;

ліворуч написи: ВАСИЛЬ СЛІПАК «МІФ» (унизу півколом).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено соловейка на стволі автомата, стилізовані гілки дерев (угорі та внизу).

Як пояснив художник аверса монети Андрій Єрмоленко, дату народження і смерті Василя Сліпака на монеті не розмістили, тому що «легенди не вмирають».

Що відомо про Василя Сліпака

Український оперний співак Василь Сліпак, який служив у Добровольчому українському корпусі «Правий сектор», загинув від кулі снайпера в районі Луганського 29 червня 2016 року.

Про Сліпака знято фільм «МІФ». Сліпак довго жив і виступав у Франції. Під час Євромайдану він волонтерив у Парижі, а потім подався воювати за суверенітет України на Донбас, де загинув.

В лютому 2017 року указом п’ятого президенті України Петра Порошенка Сліпаку було присвоєно звання Герой України посмертно.