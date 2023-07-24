Чоловіка знайшли через кілька годин

На Тернопільщині в дорожньо-транспортній пригоді смертельно травмувався тракторист. 63-річний чоловік сам поїхав в ліс, там його транспортний засіб перекинувся і придавив господаря. Вже мертвого тракториста знайшли за кілька годин.

Аварія трапилася в лісовому господарстві Кременецького району близько обіду 22 липня. Про те, що 63-річного чоловіка довго не має вдома, спочатку помітили родичі. Вони почали шукати селянина і знайшли його в лісі. Трактор перекинувся на лісовій дорозі і придавив чоловіка. Самотужки він не зміг вибратися і від отриманих травм помер.

«63-річний чоловік, керуючи трактором "Jinma", рухаючись лісовою дорогою, не впорався з керуванням та допустив перекидання. Водій загинув на місці. На місце події виїжджали працівники поліції, які будуть встановлювати усі факти цієї ДТП», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці передали тіло чоловіка на експертизу. За фактом аварії на лісовій дорозі порушили провадження і внесли в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини).

Додамо, що за останні два тижні це вже третя смертельна аварія з трактористами на Тернопільщині.