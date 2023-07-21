Водія перевіряють на вміст алкоголю в крові

У Тернополі на пішохідному переході водій збив 10-річного хлопця, не зупинився і залишив неповнолітнього без допомоги. Бригаду медиків до дитини викликали очевидці аварії. Лікарі діагностували чисельні травми та ушкодження в хлопця.

Аварія трапилася близько обіду 20 липня на вул. Бережанській на нерегульованому пішохідному переході біля магазину «АТБ». Водій Dacia Logan не зменшив швидкість перед переходом і наїхав на 10-річного хлопчика, який в цей момент переходив дорогу.

Чоловік не зупинився, а поїхав далі. Допомогу постраждалій дитині надавали очевидці аварії. Люди також викликали медиків швидкої допомоги та поліцію. З множинними саднами та ушкодженнями неповнолітнього доправили до обласної дитячої лікарні.

«Хлопчика на нерегульованому пішохідному переході в обласному центрі збив водій автомобіля "Dacia Logan". Після наїзду водій не залишився на місці ДТП, а поїхав далі. У ході проведених оперативно-розшукових дій працівники поліції встановили особу водія і його місцеперебування», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Вже в районному відділку чоловік пояснив правоохоронцям, що поїхав з місця ДТП, бо побачив в дзеркалі заднього огляду, що дитина піднялася і пішла собі далі. Тому, на думку водія, дитина не потребувала допомоги. У чоловіка взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Факти аварії слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування людей).