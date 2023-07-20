Рух з Тернополя по обїзній дорозі у напрямку Теребовлі ускладненний

Поблизу Тернополя через масштабну ДТП, яка трапилася в обід, ускладнений рух по об'їзній дорозі. Неподалік села Мишковичі зіткнулися мікроавтобус та зерновоз. Від удару в автомобіля повністю відірвана водійська кабіна. На місці аварії працюють поліцейські, медики та рятувальники.

Дорожньо-транспортна пригоди сталася на ділянці міжнародної траси Доманове — Тереблече, поблизу населеного пункту. Зіткнулися мікроавтобус та зерновоз. Від удару водійську кабіну вантажного автомобіля повністю розірвало і сплющило.

В патрульній поліції Тернопільщини повідомили, що наразі не відомо скільки людей постраждало в аварії. Однак на місце ДТП прибуло декілька швидких, рятувальники та слідчо-оперативна група. Працівники ДСНС за допомогою спеціального обладнання вирізали водія з понівеченого салону. Скільки ще є постраждалих в ДТП в поліції не повідомляють.

В результаті зіткнення також на проїжджу частину висипалась частина зерна, яке перевозила фура. Рух на об'їзній дорозі наразі ускладнений, тому патрульні поліцейські попереджають водіїв, щоб вони заздалегідь спланували свої маршрути.

В поліції порушили справу за фактом ДТП за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). Наразі слідчі встановлюють всі обставини аварії.