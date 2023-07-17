На Буковині чоловік важко травмувався, потрапивши під жатку власного комбайна. Лікарі діагностували в нього політравму усіх органів. За його життя зараз борються медики. Правоохоронці порушили кримінальну справу по факту ДТП в полі біля населеного пункту.

Нещасний випадок трапився у селі Ванчиківці 15 липня. Після обіду до правоохоронців зателефонували жителі населеного пункту і повідомили, що в полі біля села травмувався кермувальник сільськогосподарської машини. Працівники поліції та бригада швидкої медичної допомоги одразу виїхали на місце події.

Правоохоронці встановили, що в ДТП з комбайном травмувався 66-річний чоловік. Під час жнив у комбайнера поламалася техніка і він вирішив її відремонтувати.

«Співробітники відділення № 6, що в м. Новоселиця Чернівецького районного управління поліції з’ясували, що 66-річний місцевий житель, під час ремонтування власного комбайна Dominator, потрапив під жатку транспортного засобу», – повідомили в поліції Буковини.

Комбайн накотився на чоловіка, який в той момент перебував під транспортом. В результаті наїзду буковинець отримав численні важкі тілесні ушкодження. Медики бригади швидкої допомоги госпіталізували потерпілого до лікарні. В Новоселицькому медзакладі 66-річного чоловіка одразу направили в реанімаційне відділення, адже від аварії в нього сталася політравма усіх органів.

Правоохоронці факт ДТП внесли в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людини). Працівники поліції з'ясовують, за яких саме обставин травмувався чоловік.