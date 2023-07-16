Чоловіку може загрожувати довічне ув'язнення

У Харкові поліція затримала 20-річного чоловіка, який вбив свою сім'ю, вкрав автомобіль та зчинив на ньому дві аварії, одна з яких призвела до смертельних наслідків. Про це повідомили у неділю, 16 липня, у прес-службі поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, 16 липня до поліцейського відділку надійшла інформація про викрадення легковика Daewoo Lanos на одній зі східних вулиць Харкова. Невідомий вкрав машину в таксиста, який прибув на виклик, погрожуючи ножем. Втікаючи з місця злочину, крадій спричинив дві ДТП, в одній з яких загинув чоловік.

«Під час оперативного відпрацювання поліцейські з’ясували, що чоловік вбив трьох родичів у квартирі: матір, сестру та співмешканця матері. Обставини та дані загиблих встановлюються», – повідомили у прес-службі поліції.

За словами керівника управління Нацполіції на Харківщині Володимира Тимошка, затриманий чоловік заявив, що в нього вселився Люцифер. Правоохоронці припускають, що злочинець перебуває під наркотиками.

За оновленими даними поліції, злочинець вбив свою 49-річну матір, 71-річного чоловіка, який проживав із нею, та свою 9-річну сестру. Після цього він викликав таксі та вкрав машину прибулого водія, вбивши на ній ще одну людину, пішохода.

Правоохоронці затримали харків'янина у порядку ст. 208 ККУ та відкрили кримінальне провадження за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство), ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР). Йому загрожує довічне ув'язнення. На місцях злочину триває слідство.