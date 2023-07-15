Водій не впорався із керування і в'їхав у відбійник на зустрічній смузі

У п’ятницю, 14 липня, у Яворівському районі Львівської області між селами Дрогомишль і Нагачів сталася смертельна аварія, в якій загинув 10-річний хлопчик, а 19-річна дівчина і 51-річний чоловік з травмами різної важкості госпіталізовані. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Skoda Octavia, 51-річний житель району, не впорався з керуванням та виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся з металевим відбійником.

Наслідки смертельної ДТП на Яворівщині

Внаслідок ДТП неповнолітній пасажир «Шкоди», 10-річний мешканець району, від отриманих травм загинув на місці події. Ще одна пасажирка, 19-річна жителька району, а також водій отримали травми різної важкості та були госпіталізовані.

Наслідки смертельної ДТП на Яворівщині

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.