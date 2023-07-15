Водій вантажівки отримав травми

На Одещині, на трасі Одеса – Рені сталась смертельна аварія за участі вантажівки та позашляховика. Внаслідок зіткнення загинуло четверо людей, серед яких – дитина, ще одна людина отримала травми, повідомили у прес-службі поліції Одеської області у суботу, 15 липня.

ДТП сталася 15 липня о 8:30 між селами Підгірне та Карналіївка. За даними правоохоронців, аварію спричинило колесо позашляховика, яке лопнуло під час руху.

«Попередньо поліцейські встановили, що зіткнення позашляховика з вантажним автомобілем сталося, коли в останнього лопнуло колесо і він виїхав на смугу зустрічного руху. Унаслідок ДТП водій позашляховика та троє його пасажирів, серед яких – одна дитина, загинули. Водій вантажівки отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», – повідомили у прес-службі поліції.

Постраждалого водія вантажівки перевірили на стан сп'яніння та не виявили в його крові алкоголь. На місці події триває слідство. Вирішується питання щодо внесення до ЄРДР за статтею 286 ККУ (порушення ПДР).

До слова, на Львівщині 15 червня сталася смертельна ДТП, в якій загинула 10-річний хлопчик. Ще двоє осіб отримали травми. За попередніми даними, 51-річний водій не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником.