ВАЗ після зіткнення з дерев'яним парканом перекинувся

На Рівненщині внаслідок зіткнення з парканом загинув 46-річний водій ВАЗ. Чоловік помер за два дні після ДТП у лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 13:00 у середу, 12 липня. У селі Кам'яне-Случанське на вулиці Зеленій 46-річний водій ВАЗ не впорався з керуванням і в'їхав у дерев'яний паркан, внаслідок чого авто перекинулось.

У автомобілі, окрім водія, перебував його 69-річний батько. Обох чоловіків з травмами різного ступеня госпіталізували. У п'ятницю, 14 липня, стало відомо, що постраждалий водій помер у лікарні.

Батько померлого розповів поліції, що його сину стало погано за кермом. Наразі слідчі з'ясовують деталі аварії у рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).