Аварія сталась ввечері на вулиці Центральній у селищі Зарічне

У селищі Зарічне на Рівненщині 17-річний мотоцикліст на смерть збив односельця, який переходив дорогу в невстановленому місці. Від травм 61-річний пішохід загинув на місці аварії.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 21:00 у середу, 12 липня, на вулиці Центральній в селищі Зарічне.

«Водій мотоцикла Yamaha – 17-річний місцевий житель, допустив наїзд на 61-річного односельця, який перетинав проїзну частину в невстановленому місці. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що мотоцикліст не мав посвідчення водія, а мотоцикл, на якому він скоїв аварію, належить батькам і незареєстрований у встановленому порядку.

Мотоцикл належить батькам хлопця і незареєстрований у встановленому порядку

Додамо, що мотоцикліст та його 18-річний пасажир не травмувались. Відповідно до огляду на стан сп'яніння, мотоцикліст був тверезий.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.