На вулиці Млинівській кросовер Kia Sportage зіткнувся з пікапом Volkswagen

У Рівному внаслідок ДТП на дах перекинувся автомобіль, за кермом якого перебувала 30-річна вагітна водійка. Постраждалу жінку доправили до лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 11:00 у середу, 12 липня, на вулиці Млинівській у Рівному.

«30-річна жителька обласного центру, водійка автомобіля Kia Sportage, виїжджаючи з прилеглої території, не надала переваги в русі пікапу Volkswagen Amarok. Внаслідок зіткнення кросовер перекинувся», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що рівненська муніципальна варта опублікувала відео з камери спостереження, яка зафісувала момент аварії.

Вагітну водійку після огляду в медзакладі відпустили. Втім, згодом її стан погіршився, тож потерпілу таки госпіталізували. Її 31-річному чоловіку медики надали допомогу на місці події. 52-річний рівнянин, водій пікапа, не постраждав.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу. Автомобілі вилучила поліція. Відомо також, що обидвоє водіїв були тверезі.