В аварії загинув військовослужбовець, його дружина та двоє дітей

79-річний львів'янин, який спровокував смертельну ДТП в Чернівецькій області, отримав 8 років позбавлення волі. Чоловік на мікроавтобусі, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу іншому автомобілю, в результаті чого відбуло зіткнення. В аварії загинув 45-річний військовослужбовець, його дружина та їх двоє дітей.

Смертельна ДТП трапилася 16 липня 2022 року на трасі «Житомир – Чернівці». Під час судових засідань правоохоронці довели, що 79-річний житель Львова, керуючи транспортним засобом Ford Transit, порушив правила безпеки дорожнього руху, виїхав із другорядної дороги на головну. В той момент по шляху рухався автомобіль Skoda Favorit, в який і врізався мікроавтобус.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримав 19-річний водій легковика. Четверо його пасажирів – 45-річний військовослужбовець з села Клішківці Дністровського району Чернівецької області, його дружина та діти загинули на місці», – повідомили в прокуратурі Буковини.

Прокурори Чернівецької області підтримали обвинувачення стосовно 79-річного чоловіка за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть двох і більше людей). Чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

За скоєне правопорушення сторона обвинувачення просила призначити підсудному покарання у виді 10 років позбавлення волі. Наразі прокурори вивчають ухвалений вирок. За результатами вивчення буде прийнято рішення щодо його оскарження.