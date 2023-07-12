За результатами аналізів водій авто був п'яний

На Тернопільщині через п'яного водія в аварії важко травмувався 13-річний хлопець. Його без свідомості доправили до реанімації Чортківської лікарні. Ще одна дитина та троє дорослих отримали легші травми.

ДТП трапилася 11 липня близько обіду в Чортківському районі. На трасі Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече перекинувся автомобіль Skoda Octavia A5. Очевидці на місце аварії викликали швидку допомогу та поліцію.

Медики, які прибули на виклик, оглянули п'ятьох постраждалих. Найважчим з усіх був 13-річний хлопець, його без свідомості доправили в реанімації Чортківської лікарні. Травми також отримала ще одна дитина восьми років, а також водій і двоє пасажирок – 33-річна та 23-річна жінки.

Правоохоронці встановили, що причиною аварії на Чортківщині стало керування автомобілем на підпитку. Водій не впорався з керуванням, виїхав на ліве узбіччя, а після цього автівка злетіла в кювет та перекинулася.

«Водія та чотирьох пасажирів доправили до лікарні. Кермувальник на момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. У його крові газоаналізатор показав 1,26 проміле алкоголю», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Працівники поліції затримали водія. Йому інкримінують ст. 286-1 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). Чоловіка позбавлять водійських прав, а також йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.